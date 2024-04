Cycle puzzle CinEclate Quai Mavia Gray, vendredi 3 mai 2024.

Cycle puzzle CinEclate Quai Mavia Gray Haute-Saône

CinEclate jeune vous propose au Cinemavia à Gray un cycle puzzle, venez mettre vos méninges à rude épreuve en découvrant ou re-découvrant 2 films d’anthologie le suspense et la tension narrative va provoquer chez vous une excitation et vous tenir en haleine jusqu’au dénouement de l’intrigue ! Votre cerveau arrivera t-il à trouver la clé de l’énigme ?

-Memento de C. Nolan, le vend. 05/04/24 à 20h00

-Usual suspects de B. Singer, le vend. 03/05/24 à 20h00 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Quai Mavia Cinemavia

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cineclate@gmail.com

L’événement Cycle puzzle CinEclate Gray a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY