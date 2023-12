Comédie : Les Muses 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 2 mai 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02 22:00:00

Que se passe-t-il dans les musées la nuit ? Aiguillonnées par un désir individuel de remporter le concours de la plus belle œuvre organisé par un musée national pour attirer le public, mais aussi indignées d’être mises en concurrence, la Joconde de Vinci, la Vénus de Botticelli, la Marylin rose de Warhol et la petite danseuse de Degas sortent de

leurs tableaux.

Celles qui ont été un jour les muses des plus grands peintres vont nous plonger à leur suite dans une comédie humaine et grotesque où la bonne humeur et le rire côtoient la mauvaise foi de ces stars des musées.

C’est une pure comédie où chacune rivalise de prouesse pour faire entendre sa voix dans une bonne humeur contagieuse. Tour à tour comédiennes, danseuses et chanteuses, débordantes d’énergie, les quatre comédiennes (et leur

gardien de musée) s’en donnent à cœur joie pour nous faire passer un excellent moment dont on ressort léger et nourri d’art.

Pourquoi pas mes rêves.

Un spectacle de Claire Couture et Mathilde Le Quellec.

Mise en scène de Stanislas Grassian.

Comédiennes : Claire Couture, Florence Coste, Mathilde Le Quellec, Amandine Voisin.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 9€ / Normal 15€/ Réduit 13€ / jeune 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



