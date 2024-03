Projet vidéo pour ados & séniors Rioz, vendredi 3 mai 2024.

Si vous avez envie de participer au projet vidéo intergénérationnel, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 6 ateliers en duo avec un ado et un sénior pour réaliser un film de 2 min sur le thème l’amour, l’amitié et la musique, d’hier et d’aujourd’hui.

La projection du film est prévue le 27 juin à 18h au CCSL de Rioz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 17:30:00

fin : 2024-05-03 19:00:00

au CCSL

Rioz 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

