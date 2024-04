Usual suspects Cinemavia Gray, vendredi 3 mai 2024.

Usual suspects Cinemavia Gray Haute-Saône

Cinéclate jeunes présente un cycle Puzzle au Cinemavia

Vendredi 03/05 à 20h00

Usual Suspects

De Bryan Singer

Par Christopher McQuarrie

Avec Chazz Palminteri, Kevin Spacey, Gabriel Byrne

Un scénario incroyable qui est surement l’un des plus réussis du cinéma, doublé d’une mise en scène implacable et d’une interprétation parfaite pour Kevin Spacey, Gabriel Byrn et dans un rôle moins important Benicio Del Toro. Les scènes d’actions sont vraiment réussis et des dialogues mythiques ponctuent ce chef d’œuvre intemporel. Venez vous faire manipuler ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Cinemavia 3 Quai Mavia

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Usual suspects Gray a été mis à jour le 2024-04-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY