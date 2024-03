Bien vieillir, atelier prévention santé seniors à Gy Gy, vendredi 10 mai 2024.

Bien vieillir chez vous, ce sont 5 ateliers prévention santé gratuits avec une sophrologue Adeline Messelot.

Au programme

– Définition et auto-évaluation moi et le stress, où en sommes-nous ?

– Techniques de relaxation pour mieux gérer son stress, et diminuer ses conséquences Venez partager des moments de détente.

– Avoir des conseils et astuces pour le quotidien afin de gérer au mieux les événements de la vie.

– Découverte et/ou approfondissement de la sophrologie.

Les 5 séances se passent les 3, 10, 17, 24, et 31 mai, de 14H à 16H à la mairie de Gy.

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

mairie

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté gy@france-services.gouv.fr

