Atelier Open d’Or L’Atelier de l’Entraide Luxeuil-les-Bains, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04 15:30:00

fin : 2024-05-04 17:30:00

Open d’or est un espace approprié et réservé pour exprimer cette richesse de créativité qui est en vous.

Marie Ange vous offre 2h chaque mois, pour vous accompagner dans ce processus de découverte. L’exploration se fera sur papier et vous pourrez trouver des carnets type A4 au prix de 3 euros, ou venir avec le vôtre et vos médiums.

De 15h30 à 17h30 à l’Atelier de l’Entraide.

Inscription obligatoire par sms ou mail.

L’Atelier de l’Entraide 47 Rue de Grammont

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté entraide.luxeuil@gmail.com



