Trim’athlon Samedi 04 mai 2024 Base nautique Villersexel, samedi 4 mai 2024.

Trim’athlon Samedi 04 mai 2024 Base nautique Villersexel Haute-Saône

Le PAN SARL Villersexel organise sa traditionnelle édition du Trim’athlon, le samedi 04 mai 2024.

Raid sportif ouvert aux sportifs confirmés et amateurs!

Deux types de course: Élite et Médiane.

Par équipe de deux: canoë, VTT et course à pied.

Cette année encore, le Trim’athlon vous invite à une journée sportive suivie d’une soirée festive !

Attention places limitées !

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Base nautique 47 rue de la forge

Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

