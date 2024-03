Stuck In The Sound Makeda Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Stuck In The Sound ♫ROCK♫ Jeudi 28 mars, 20h00 Makeda 15€ en pré-vente / 17€ sur place

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:00:00+01:00

Stuck in the Sound sera sur la scene du Makeda le 28 mars prochain pour célébrer la sortie de leur nouvel album “16 dreams a minute” !

Ayant acquis dès ses débuts un nom sur la scène indie parisienne, le groupe de Montreuil gagne rapidement en renommée à travers les tournées qui accompagnent ses premiers albums. Et quelques 280 millions de streams plus tard, Stuck in the Sound revient pour nous livrer un sixième album, très attendu des deux côtés de l’Atlantique.

En ressort un double album aussi riche qu’exigeant qui, s’il conserve une signature ‘alternative’, se défait de l’étiquette rock. 16 Dreams a Minute est en effet une affaire de rupture, à l’image de notre époque.

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 15€ • SUR PLACE : 17€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur