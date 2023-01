SOIRÉE VIDÉO : LA SICILE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-06-21 20:30:00

Loire-Atlantique Soirée vidéo : La Sicile. Destination Sicile nous fait parcourir toute la Sicile, son aspect actuel, ses riches vestiges antiques, ainsi que l’Etna.

Mirages, un montage de Ray Beaumont Craggs, nous entraîne dans la région de Las Vegas. Vol au dessus d’un nid de Gaulois nous fait découvrir des paysages d’Auvergne lors d’un vol en montgolfière. Un film de Jean-Pierre Fontaine. Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

