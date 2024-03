Soirée de lancement de l’ebook « Radical innovation design » Lumen Orsay, jeudi 28 mars 2024.

Soirée de lancement de l’ebook « Radical innovation design » Prochainement paraitra l’ebook « Radical Innovation Design » des professeurs Bernard Yannou et François Cluzel du laboratoire de Génie industriel de CentraleSupélec. Jeudi 28 mars, 17h00 Lumen sur inscription : https://evento.renater.fr/survey/soiree-de-lancement-de-l-ebook-radical-innovation-design-xlltshh8

Lancement de l’eBook « Radical Innovation Design – A systematic and usage-driven innovation methodology to ensure usefulness for users and profitability for companies » de Bernard Yannou et François Cluzel, enseignants-chercheurs en ingénierie de la conception et de l’innovation à CentraleSupélec.

Cet eBook, édité est financé par la Direction des Bibliothèques, de l’Information et de la Science Ouverte (DiBISO) de l’université Paris-Saclay et par CentraleSupelec.

La soirée du 28 mars se déroulera, au Lumen, de 17h à 19h30 :

Introduction par Emilie Barthet, directrice des Bibliothèques, de l’Information et de la Science ouverte

Présentation de la méthodologie et de l’eBook par Bernard Yannou et François Cluzel

Table-ronde animée par Steve Brown, président du département Langues et Cultures de l’Ecole des Ponts ParisTech, avec les interventions de :Bernard Yannou, Professeur des Universités, inventeur de la méthodologie RID; François Cluzel, Maitre de Conférences, contributeur à la méthodologie RID; Romain Vallée, Ingénieur-Chercheur en Interface Homme-Robot, Enchanted Tools; Titouan Levard, Directeur Général Adjoint de Silver Valley , ancien élève de la mention Design & Systems Sciences de CentraleSupélec; Roland Cahen, Professeur de design au Centre de Recherche en Design de l’ENSCI/ENS Paris-Saclay; Vincent Holley, Docteur de CentraleSupélec, CEO de Geeglee et de HyB’RID; Vincent Créance, Directeur du Design Spot de l’Université Paris-Saclay

Lumen 8 avenue des sciences 91140 Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France