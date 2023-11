PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Théâtre Brétigny Brétigny-sur-Orge, 3 mai 2024, Brétigny-sur-Orge.

PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Vendredi 3 mai 2024, 20h30 Théâtre Brétigny invitation professionnelle

Personne n’est ensemble sauf moi

Clea Petrolesi

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sortent tout juste de l’adolescence, avec pour point commun, un handicap invisible. Que raconte leur prise de parole à l’aube de leur vie d’adulte ? Le spectacle nous plonge dans la créativité de leur solitude et la maturité de leur enfance et vient ainsi faire vaciller nos certitudes. Au plateau, acteurs professionnels, musicien live et comédiens en situation de handicap font un pas de côté salutaire et joyeux.

UN THÉÂTRE OÚ LA NORMALITÉ N’EXISTE PAS MAIS QUI LA QUESTIONNE AVEC FORCE.

Production Cie Amonine Coproduction Théâtre Paris-Villette, Théâtre Antoine Vitez, Scène d’Ivry – Théâtre du Cristal, Festival Imago, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur Seine, Grand Parquet. Soutiens DRAC Ile-de-France – « La Vie devant soi », réseau coopératif francilien de production de spectacle vivant et de réflexion autour des publics adolescents : Théâtre Dunois, PIVO Scène conventionnée Art en territoire, « Théâtres de Châtillon et de Clamart », La Ferme de Bel Ebat / Guyancourt, L’entre-Deux, Scène de Lésigny, Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue, Théâtre Jean Houdremont à La Courneuve, Théâtre 13. Avec l’aide à la résidence de création du Théâtre de l’Usine.

2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:30:00+02:00

