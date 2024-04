Journée Fil Rouge de l’évaluation 2024 : Certification digitale à l’université, pourquoi, comment? Site Henri Moissan Orsay, mardi 30 avril 2024.

La Direction de l’Innovation Pédagogique, L’École Universitaire de 1er cycle, le college Master, la Graduate School MRES et EUGLOH ont le plaisir de vous inviter à la journée fil rouge de l’évaluation 2024 autour de la certification digitale à l’université.

Au programme de cette journée :

Claire LARTIGUE, Professeur des universités, chargée de mission Collège Master

Loreynne Pinsard-Gaudart, Professeur des universités, Chargée de mission Collège Premier Cycle

Anne Lafosse, Professeur des Universités, Directrice-Adjointe des formations de la Graduate School Métiers de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (MRES)

Les attestations, les badges, les certificats, se multiplient dans les formations. Plébiscités par les étudiant.es, ils visent à donner de la visibilité à certaines compétences dans lesquelles les étudiant.es s’investissent, en plus de leur cursus académique, afin de donner une coloration, une richesse supplémentaire à leur profil. Dans l’offre de formation de l’université Paris-Saclay, comment mettre en œuvre ces nouveaux objets d’évaluation et de valorisation?

Conférence : Elise Verley, MCF en Sociologie, Sorbonne Université – GEMASS

« Les « à-côté » des études : entre expérimentation et instrumentalisation »

Comment les « à côté des études » (travail, engagements, loisirs, vie de campus, mobilité, césure…) sont perçus et mobilisés par les étudiant.es selon notamment le type d’études et l’origine sociale de ces derniers.

Patrick Duvaut, président de la fondation Paris-Saclay

Le patrimoine immatériel de l’étudiant.e, un bien à valoriser.

Retour d’expérience de l’équipe de FUN Mooc :

Des certificats, des badges, des attestations de suivi, quelle mise en œuvre, quelle différence, quel impact?

Déjeuner

13H30 – 15H30 – Ateliers au choix (merci de préciser votre choix d’atelier lors de votre inscription) :

La certification dans l’Ecole Universitaire de 1er Cycle – Quelle types de compétences ?

La certification dans les GS : Visibilité dans les Objets Interdisciplinaires – Quelles types de compétences ?

La certification digitale des activités internationales, une plus-value pour la reconnaissance des compétences.

La certification digitale dans la formation continue : Présentation du projet digital FCU – des blocs de compétences aux micro certifications, quel cadre commun?

Rendez-vous le 30 Avril prochain, pour s’inscrire : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=167504

