Fête du Muguet à la MSA Île-de-France Vert-le-Grand Vert-le-Grand, lundi 29 avril 2024.

Fête du Muguet à la MSA Île-de-France Distribution des brins de Muguet dans les Marpa franciliennes : Nous avons besoin de vous Lundi 29 avril, 15h00 Vert-le-Grand

Les 29 et 30 avril prochains, la MSA IDF reconduit son action de solidarité à destination des 7 Marpa franciliennes, en organisant des temps d’échanges, de jeux et une distribution de brins de muguet aux résidents.

Ce moment de convivialité est une occasion renouvelée pour les élus MSA d’être au plus près des résidents et de partager avec eux et avec le personnel des moments privilégiés.

Pour en faire un évènement marquant et un temps fort de la Vie mutualiste, démontrant nos valeurs de solidarité, nous vous invitons à vous mobiliser en vous rendant dans la Marpa de votre choix et en participant activement à l’événement.

Ainsi, n’hésitez pas à nous partager vos idées d’animation et à nous envoyer vos propositions en cliquant sur le lien suivant

Vert-le-Grand 28 Rue de la croix Boissée 91810 Vert-le-Grand 91810 Essonne Île-de-France

