Diptyque Kohlhaas suivi de La Mauvaise Nuit Théâtre de l’Arlequin Morsang-sur-Orge, samedi 4 mai 2024.

Diptyque Kohlhaas suivi de La Mauvaise Nuit Ensemble Estrarre – Julien Kosellek Samedi 4 mai, 19h00 Théâtre de l'Arlequin

EN DIPTYQUE.

Après KOHLHAAS en 2016, l’ensemble théâtral estrarre a créé en 2022 LA MAUVAISE NUIT, autre texte de Marco Baliani, figure indiscutable du théâtre de narration.

Deux monologues de théâtre-récit, deux performances d’acteur·ice, deux regards singuliers sur les mécanismes qui mènent à la violence.

Nous proposons donc de présenter ces deux spectacles dans une même soirée.

Une soirée qui plonge les spectateur·ices dans l’oeuvre de Baliani, excite les imaginaires, et donne à entendre les échos entre deux histoires, deux époques, deux façons de raconter.

Kohlhaas

création 2016

Texte de Marco Baliani & Remo Rostagno / D’après Michael Kohlhaas de Heinrich Von Kleist / Traduit de l’italien par Olivier Favier / Mise en scène par Julien Kosellek / Interprété par Viktoria Kozlova

Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux sans problème est victime de l’abus de pouvoir d’un noble. Abandonné par la justice, il ne trouve plus aucun moyen pour compenser le préjudice que celui de la révolte.

KOHLHAAS questionne avec poésie les mécanismes qui nous entrainent de la naissance de la souffrance vers la violence aveugle.

Viktoria Kozlova porte ce récit haletant. Telle une conteuse, elle entraîne le public au cœur de la fable.

« Magie de la narration, pouvoir de l’imaginaire, c’est un moment d’exception ».

Célia Clavel, La Jaseuse, 2016

Production ENSEMBLE THÉÂTRAL ESTRARRE

avec le soutien de L’étoile du nord, du festival ON n’arrête pas le théâtre, de la SPEDIDAM, de la Mairie du 18 ème arrondissement de Paris et du Cube – cie La belle Meunière.

La Mauvaise Nuit

création 2022

Texte de Marco Baliani / traduit de l’italien par Olivier Favier et Federica Martucci / Mise en scène par Julien Kosellek / Interprété par Laurent Joly

ANATOMIE D’UNE VIOLENCE POLICIERE

La Mauvaise Nuit décrypte la rencontre tragique d’une patrouille de police et de Tano, un être sans défense qui promène son chien un peu plus tard que d’habitude.

Mais la pièce ne se résume pas à l’exposé d’un évènement ; le texte se faufile dans la mécanique de la brutalité et de la haine et nous plonge dans les origines de la violence individuelle et collective.

L’acteur Laurent Joly s’empare de cette partition kaléidoscopique : alternant récit et incarnation, il nous guide dans l’anatomie d’une violence policière.

Une production estrarre

Co-production Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, avec le soutien de L’Ecole Auvray-Nauroy et du département du Val-de-Marne.

Traduction avec le soutien de la Maison Antoine Vitez.

Ce projet est soutenu par la Fondation Jan Michalski.

L’ensemble théâtral estrarre est en résidence de création au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine pour trois saisons, il est aussi conventionné par le département du Val de Marne au titre de l’aide au développement.

Romain Kosellek