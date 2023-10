Ça s’peut pas ! Espace Concorde Arpajon, 3 mai 2024, Arpajon.

Ça s’peut pas ! est une création du Théâtre du Menteur pour tous les publics à partir de 8 ans. Le spectacle aborde les thèmes de l’imagination (l’Ami imaginaire) et des dommages causés par l’abondance des écrans. Il s’agira aussi dans notre histoire d’évoquer l’injonction à rallier la cause numérique, le refus de l’ennui ou du temps long et le « prêt-à-penser » facilitant de nos machines contemporaines.

Elle est une femme d’aujourd’hui, en proie à la vitesse du monde, à ses usages connectés, sollicitée mille et une fois par jour (sans compter les nuits) par la présence des réseaux, regardée mille et une fois par le peuple des écrans.

Elle a un enfant, un compagnon, un métier, des hobbies, des responsabilités, des urgences, des désirs ; Elle manque de temps, de sommeil, de paix intérieure…

Oui, Elle a besoin de souffler, faire une pause, se retrouver seule dans un petit coin de campagne, se perdre un peu dans les lenteurs de l’existence.

Zone blanche, nul réseau ne lui parvient plus, elle n’est plus portée par les ondes, tout est nature aux environs, son monde semble se réduire à sa pensée, son geste, ses sensations.

C’est alors que l’Ami imaginaire de son enfance lui rend visite…

Espace Concorde 16 Boulevard Abel Cornaton, 91290 Arpajon Arpajon 91290 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T15:30:00+02:00

2024-05-04T17:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Théâtre du Menteur François Chaffin

© Ernesto Timor