L’ Espace Culturel Boris Vian (1077573 / 1077575) présente : ce spectacle. Entre Shakespeare et écriture collective, répertoire et variations libres, la pièce fait entendre, dans un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération perdue. D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEAREAu Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide, vengeance et création théâtrale… Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? Entre Shakespeare et écriture collective, répertoire et variations libres, les Dramaticules font entendre, dans un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération perdue.Adaptation et mise en scène : JÉRÉMIE LE LOUËTAvec : PIERRE-ANTOINE BILLON, JULIEN BUCHY, ANTHONY COURRET, JONATHAN FRAJENBERG, JÉRÉMIE LE LOUËT et DOMINIQUE MASSATA partir de 11 ansDurée : 1h45 Dominique Massat, Pierre-Antoine Billon, Jonathan Frajenberg, Anthony Courret, Julien Buchy

