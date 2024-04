Café science avec Patrick Perré E191 bâtiment Bouygues Gif-sur-Yvette, jeudi 2 mai 2024.

Café science avec Patrick Perré Les matériaux biosourcés au coeur de la transition écologique : performance, potentiel et prudence Jeudi 2 mai, 13h00 E191 bâtiment Bouygues

La photosynthèse, miracle de la vie sur terre, permet aux plantes d’utiliser l’énergie solaire et le CO2 pour faire des molécules organiques et des structures pouvant dépasser 100m. Les tiges des plantes remplissent, entre autres, deux rôles majeurs de ces édifices : système vasculaire et support mécanique. Elles ont ainsi d’excellentes propriétés pour en faire des matériaux. Cela peut se faire très simplement en utilisant l’existant : bois rond, chaume, bambou, ou en transformant cette ressource naturelle, notamment en la fragmentant et la transformant pour reconstituer des matériaux conçus à dessein. Pour des produits entièrement biosourcés, le liant peut être un biopolymère ou un microorganisme.

Ce café science permettra d’illustrer le potentiel de ces matériaux à l’aide des travaux de la Chaire de Biotechnologie (site du LGPM situé sur le campus recherche de Reims). Nous parlerons aussi des limites de l’utilisation de ces matériaux pour relever le défi des transitions énergétique et écologique. En effet, les écosystèmes qui génèrent du carbone renouvelable sont à la fois solutions et victimes du changement climatique.

Il sera présenté par Patrick Perré, professeur au Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) et directeur de la Chaire de Biotechnologie – CentraleSupélec.

E191 bâtiment Bouygues 3 rue joliot Curie Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France