The Congos & The Gladiators Paul B Massy, dimanche 28 avril 2024.

The Congos & The Gladiators reggae roots Dimanche 28 avril, 18h30 Paul B Plein 22€ / Réduit – Adhérents 18€ / Abonnés 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T18:30:00+02:00 – 2024-04-28T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T18:30:00+02:00 – 2024-04-28T21:00:00+02:00

The Congos est l’un des derniers groupes jamaïcains à avoir conservé sa formation originale depuis les années 70, autant dire qu’on se réjouit de retrouver sur scène cette unité et cette cohésion puissante qui caractérise cette formation mythique ! Le groupe de Cedric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Talash est notamment responsable du fameux « Fisherman », considéré par le magazine Rolling Stone comme l’un des dix meilleurs titres reggae de tous les temps. Jusqu’à leur dernier album «Back In The Black Ark » (2009) les Congos se sont constamment démarqués par leur capacité à délivrer des chansons intemporelles et par l’excellence de leurs harmonies vocales. Le groupe décidément infatigable se prépare à sortir un tout nouvel album au printemps 2024 et se lance dans une tournée européenne avec un autre grand nom de la musique jamaïcaine : The Gladiators !

Fondé en 1967 par Albert Griffiths à Kingston, The Gladiators s’est également imposé comme un groupe emblématique de la scène roots avec des titres tels que « Hello Carol » « Bongo Red » ou « Roots Natty ». La notoriété explose à la sortie du légendaire « Trenchtown Mix Up » en 1976. Très prolifique en sorties, le groupe enchaine les tournées, partageant notamment l’affiche avec Toots & the Maytals, U-Roy ou Jimmy Cliff en Europe ou aux USA. Après une trentaine d’années de tournée, c’est en 2004 que le leader du groupe passe le flambeau à son fils Al : un changement accueilli positivement par le public tant la ressemblance, physique et vocale, est frappante. Après la sortie en 2019 de leur dernier album « Roots Legacy », des retrouvailles s’imposent !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France

