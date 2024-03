Soirée de lancement de l’eBook « Radical Innovation Design », le 28 mars Lumen Gif-sur-Yvette, jeudi 28 mars 2024.

Soirée de lancement de l’eBook « Radical Innovation Design », le 28 mars Lancement de l’eBook « Radical Innovation Design. A systematic and usage-driven innovation methodology to ensure usefulness for users and profitability for companies » de B. Yannou et F. Cluzel. Jeudi 28 mars, 17h00 Lumen Inscription obligatoire (nombre de places limité)

Début : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

Les auteurs ont, depuis 15 ans, développé et enseigné la méthodologie Radical Innovation Design (RID). Celle-ci remet en question de nombreuses idées reçues sur la gestion de projets innovants, en mettant l’accent, par rapport au Design Thinking, sur la traçabilité du raisonnement, l’exploration et l’exploitation systématiques du problème et de la solution, une métrique de « quantités de douleur » et des indicateurs d’aide à la décision, ou encore des méthodes et algorithmes originaux pour outiller le processus d’innovation. RID est la première méthodologie informatisée à mettre en œuvre et sécuriser les processus d’innovation guidés par les usages. Elle a été appliquée et validée dans de multiples secteurs industriels et commerciaux.

L’eBook a pour objectif d’apprendre à innover de manière organisée et moderne, en utilisant la méthodologie. Destiné aux professionnels débutant dans l’innovation, aux étudiants, tout comme aux experts de l’innovation, il propose trois parcours personnalisés pour explorer les concepts originaux à l’aide d’illustrations pratiques et de projets réels. Cet eBook, édité par EDP Sciences, ainsi que le matériel téléchargeable associé, sont en libre accès gratuit (licence Creative Commons) dans le but de diffuser librement les pratiques basées sur la méthodologie d’innovation Radical Innovation Design. Il est financé par la Direction des Bibliothèques, de l’Information et de la Science Ouverte (DiBISO) de l’Université Paris-Saclay et par CentraleSupélec.

La soirée du 28 mars se déroulera, au Lumen, à l’Université Paris-Saclay de 17h00 à 19h30 :

Introduction par Emilie Barthet , directrice des Bibliothèques, de l’Information et de la Science ouverte

, directrice des Bibliothèques, de l’Information et de la Science ouverte Présentation de la méthodologie et de l’eBook par Bernard Yannou et François Cluzel

Table-ronde animée par Steve Brown, président du département Langues et Cultures de l’Ecole des Ponts ParisTech, avec les interventions de :

L’eBook sera publié le 28 mars. Vous pouvez d’ores et déjà télécharger un teaser de l’eBook ou le feuilleter en ligne.

Bernard Yannou et François Cluzel, Radical Innovation Design, EDP Sciences, 2024.