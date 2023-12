Ciné-concert Chaplin CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 28 avril 2024 14:00, Yerres.

Ciné-concert Chaplin Dimanche 28 avril 2024, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 7 euros à 25 euros

A partir de 7 ans

Ses court-métrages sont des pépites du genre qui s’adressent à tous les âges, de 7 à 77 ans.

Charles Chaplin (alias Charlie Chaplin) est sans doute l’artiste le plus complet et le plus impressionnant de la première moitié du XXe siècle. Il est même l’auteur de la plupart des musiques de ses films !

Dans Charlot usurier (1916), Chaplin est un employé déplorable, amoureux de la fille de son patron usurier, sans cesse à se chamailler avec son collègue. Dans L’Émigrant (1917), Charlot raconte le destin de tous ceux qui sont arrivés aux Etats-Unis sans le sou. Dans Charlot fait une cure (1917) enfin, il joue à nouveau un anti-héros, alcoolique, qui débarque dans une station thermale, la malle remplie d’alcools de toutes sortes. À la fois touchant et sensible, Charlot parle de toutes les sociétés, s’adresse à tous les peuples, et s’inscrit dans toutes les époques. Charlot intemporel…

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

