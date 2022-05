SOIRÉE BLUES SUR LA PLAGE ET FEU D’ARTIFICE Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique Soirée musicale et concert proposés par le Casino suivi d’un feu d’artifice

A partir de 19h/Plage des Libraires (face au Casino)

gratuit, Découvrez prochainement le programme de cette soirée sur cette page Grand soirée proposée par le Casino Partouche de Pornichet +33 2 40 61 05 48 http://www.casinopornichet.com/ Soirée musicale et concert proposés par le Casino suivi d’un feu d’artifice

gratuit, Découvrez prochainement le programme de cette soirée sur cette page

