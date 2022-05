Slac Live, 4ème édition Lorris, 1 juillet 2022, Lorris.

Slac Live, 4ème édition Lorris

2022-07-01 – 2022-07-01

Lorris Loiret

A l’Espace Jeunesse avec les groupes : SynXband (pop/soul), Fake IDea (soul, rock, blues, funk, hip-hop et jazz) et Tankus the Henge (rock’n roll et Gypsy Jazz).

slac@comcomcfg.fr +33 2 38 92 64 14

Slac

Lorris

