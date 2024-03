JEMA 2024 | Atelier de Pratique Artistique « Fibres et plantes papetières » Le Malesherbois, mercredi 3 avril 2024.

Une exploration des fibres et du matériau papier…

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’arts 2024 « Sur le bout des doigts », l’AMI propose une découverte des savoir-faire associés à la fabrication artisanale du papier.

Mercredi 3 avril, venez participer à un atelier de pratique artistique pour connaître les différentes plantes papetières, fibres textiles traditionnelles ou plantes plus exotiques, ainsi que les étapes de la transformation des ces fibres ! Ce sera l’occasion de présenter deux savoir-faire anciens, en Occident et en Asie ; et présenter l’actualité d’un métier d’art qui ne cesse de se réinventer quant aux matériaux utilisés…

Cette expérience sensorielle invite à jouer avec les textures des fibres et des pâtes obtenues, les combiner et créer avec ce matériau fabuleux! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03 16:30:00

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire reservations@a-mi.fr

