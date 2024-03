Spectacle « J’ai descendu dans mon jardin » Beaulieu-sur-Loire, jeudi 9 mai 2024.

A l’occasion de la fête des plants et des plantes, le spectacle offre aux spectateurs une invitation à découvrir les plantes du jardin. Contes, comptines et chants viendront enchanter les petits et les grands, à partir de 4 ans.

Profitant de la verdure du parc de la Maison Marret, les spectateurs sont invités à suivre le spectacle « J’ai descendu dans mon jardin », les histoires contées et musicales.

Les musiciens et conteurs- marionnettistes, présentent plusieurs plantes aromatiques à travers des contes étiologiques à destination des adultes et des enfants à partir de 4 ans. Les deux compères, Kristof Le Garff et Florent Gateau rythment leurs contes avec des comptines, des chants et des percussions.

Plantes au pouvoir de guérison, plantes sauvages, fleurs d’agrément qui se mangent et fleurs qui parfument n’auront plus de secrets pour le spectateur ! .

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Place du 11 novembre

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

