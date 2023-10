Fête des plants et des plantes Place du 11 novembre Beaulieu-sur-Loire, 9 mai 2024, Beaulieu-sur-Loire.

Beaulieu-sur-Loire,Loiret

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire met à l’honneur les plants et les plantes dans le parc de la maison Marret. Vous partirez à la découverte de plantes sauvages et des jardins. Plusieurs animations auront lieu en lien avec la nature, l’histoire et l’art..

2024-05-09 fin : 2024-05-09 18:00:00. .

Place du 11 novembre

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire



The Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire honors plants in the park of the Marret house. You will discover wild plants and gardens. Several animations will take place in connection with nature, history and art.

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire celebra las plantas en el parque de la Maison Marret. Descubrirá plantas silvestres y jardines. Se realizarán varias actividades relacionadas con la naturaleza, la historia y el arte.

Das Maison du Terroir et d’Animations in Beaulieu-sur-Loire stellt im Park des Hauses Marret Setzlinge und Pflanzen in den Mittelpunkt. Sie werden auf Entdeckungsreise gehen, um wilde Pflanzen und Gärten zu erkunden. Es finden mehrere Animationen statt, die mit der Natur, der Geschichte und der Kunst in Verbindung stehen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX