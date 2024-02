Le printemps de l’Arboretum Nogent-sur-Vernisson, mercredi 8 mai 2024.

Le printemps de l’Arboretum

Riche de son histoire, l’Arboretum des Barres est un véritable patrimoine végétal constitué de 2 600 espèces et sous-espèces venues des cinq continents et représentées par quelques 9 250 arbres et arbustes. Cette collection étonnante s’offre au public sur 35 hectares, dont 10 hectares accessibles aux personnes à mobilité réduite. Depuis son ouverture au public en 1985, l’Arboretum des Barres a pour ambition de jouer un rôle majeur en matière d’éducation à l’environnement.5 EUR.

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

