Brocante-jardinage Beaulieu-sur-Loire, jeudi 9 mai 2024.

Pour la première année et à l’occasion de la fête des plants et des plantes, de la randonnée et du marché du terroir, le Comité des fêtes de Beaulieu sur Loire organise sa première brocante jardinage. Celle-ci est réservée aux personnes qui souhaitent vendre des outils et du matériel de jardinage.

Emplacement gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire cdf2beaulieu@yahoo.fr

