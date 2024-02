Fête des plantes et vide-greniers Châtillon-Coligny, jeudi 9 mai 2024.

Fête des plantes et vide-greniers organisée par « fêtes et traditions Châtillonnaises » sur la place Coligny, restauration et buvette sur place. .

Début : 2024-05-09 07:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Place Coligny

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire kotala.cesar@neuf.fr

