Le Street art à Sète – Visite du Maco (Musée à Ciel Ouvert)

Chaque année, des street-artistes invités dans le cadre du festival K-Live, créent et enrichissent le Maco (Musée à Ciel Ouvert) à Sète. Grâce aux empreintes colorées laissées sur les murs de la ville, une balade artistique et pittoresque est proposée le long des quais, sur les canaux ou encore dans les ruelles typiques du quartier haut. Suivez sur les traces d’artistes tels que C 215, Sunset, Ravo, Ratur ou Nuria Mora, dont les ½uvres font de Sète une ville galerie.

Des visites guidées sont proposées par l’Office de tourisme de Sète durant les vacances scolaires.

â–º Informations pratiques :

Sur réservation.

Rendez-vous devant la fontaine sur la place Léon Blum, face à la mairie – Sète

Durée 2h. Environ 2km à pied avec du dénivelé.

Prévoir chaussures et vêtements confortables, protection solaire en été.

Visite non adaptée pour les poussettes et fauteuils roulants.

Les chiens sont acceptés.

Parkings conseillés : Parking du Canal, Parking du Mas Coulet

Sur présentation d’un titre de transport liO Train du jour à l’office de tourisme directement, bénéficiez de tarifs préférentiels sur cette visite guidée.

â–º Découverte possible aussi en toute autonomie grâce au plan ci-après ou au dépliant disponible dans les offices de tourisme : Téléchargez le plan ICI (Plan de situation disponible en téléchargement gratuit).

