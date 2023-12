SORTIE NATURE : LES SECRETS DU VOLCAN Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde, 16 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan agathois, vous vous initierez au volcanisme et à la géologie locale. Vous découvrirez également la végétation méditerranéenne présente sur le site..

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.

> Gratuit pour les moins de 6 ans.

> Tout public

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



