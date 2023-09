MADAME MEUF Rue de la Renaissance Le Crès, 3 mai 2024, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Madame meuf dans « politiquement incorrecte », une seule en scène sur la vie politique, vue de l’intérieur, par une femme.

Ce spectacle contient de nombreux propos sexistes et comportements à risque, ne pas consommer en cas d’allergies aux propos féministes, crus et cyniques..

2024-05-03 20:30:00 fin : 2024-05-03 22:00:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Madame meuf in « politiquement incorrecte », a one-woman show about political life, seen from the inside by a woman.

This show contains many sexist remarks and risky behavior. Do not consume if you are allergic to feminist, crude and cynical remarks.

Madame meuf en « politiquement incorrecte », un espectáculo unipersonal sobre la política vista desde dentro por una mujer.

Este espectáculo contiene numerosos comentarios sexistas y comportamientos arriesgados. No consumir si se es alérgico a los comentarios feministas, groseros y cínicos.

Madame meuf in « Politically Incorrect », einem Stück über das politische Leben, das von einer Frau von innen betrachtet wird.

Diese Aufführung enthält zahlreiche sexistische Äußerungen und riskante Verhaltensweisen. Nicht konsumieren, wenn Sie allergisch auf feministische, rohe und zynische Äußerungen reagieren.

