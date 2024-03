SPECTACLE « DE L’ANDALOUSIE A L’OCCITANIE » Agde, vendredi 3 mai 2024.

SPECTACLE « DE L’ANDALOUSIE A L’OCCITANIE » Agde Hérault

Récital de chant et spectacle de danse.

La première partie du spectacle, un récital de chant, nous fait voyager en Andalousie grâce à la présence exceptionnelle d’artistes de renom de Jerez de la Frontera.

En seconde partie, l’Occitanie se mêle à l’Andalousie par la danse de Maya Capo et Alexis Laurens, artistes locaux qui vous feront partager leur passion du flamenco.

Ils sont accompagnés à la guitare par Dimitri Puyalte et au chant par Flor Capo, deux artistes qui nous viennent de Paris et se produisent sur de nombreuses scènes.

Cette soirée sera un pont entre l’Occitanie et l’Andalousie tant par la présence d’artistes français et andalous que par le partage et l’expression des sentiments les plus profonds de l’âme humaine.

« La danse flamenco est une conversation entre le corps et l’âme, où chaque mouvement est une expression de l’émotion la plus profonde » Carmen Amaya

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03

Rond-Point Carré d’as

Agde 34300 Hérault Occitanie

