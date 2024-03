FESTIVAL LA PRÉMA Puisserguier, vendredi 3 mai 2024.

Le festival de musique La Préma a cette année la particularité de fêter les 30 ans de l’association qui le porte, à savoir Patatr’Oc, et de présenter la sortie du nouvel album de Goulamas’K !

Programmation :

Vendredi 03/05 19h :

Soirée spéciale GOULAMAS’K pour la sortie officielle de son nouvel album SEMPRE AQUI: apéro tchatche, concert, dédicace

Et avec aussi LOS MANJA PERDIGALHS, PITCH UP, KARDEN

Samedi 04/05 19h :

Concert avec

RAGGA YOUTHS POSSE

MASK HA GAZH

GOULAMAS’K avec ses musiciens d’origine

LOS TRES PUNTOS

Performance du sculpteur ferraillologue PABLO QUEDAD durant les 2 soirs

Entrée libre

Organisé par Patatr’Oc .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie asso.patatroc@gmail.com

