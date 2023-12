HÉRAULT BIG BAND JOUE BRASSENS RD 39 – Route de Maureilhan Capestang, 3 mai 2024, Capestang.

Capestang Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-03

Concert

Hérault Big Band joue Brassens.

Hérault Big Band joue Brassens

Plus de quarante ans après la disparition de Tonton Georges, Hérault Big Band s’approprie l’oeuvre du grand Brassens pour la restituer dans une forme orchestrale inédite, celle du big band de jazz. Au-delà de l’hommage, cette pléiade de musiciens Héraultais s’approprie cette oeuvre familière pour en questionner les processus d’écriture et d’improvisation du jazz d’aujourd’hui.

Si la plume du poète sétois est en effet unanimement reconnue par le grand public, son sens de la mélodie et les structures harmoniques de ses chansons sont tout particulièrement respectés des musiciens de jazz.

Bercé par la musique de Duke Ellington, Georges Brassens enregistrait en 1979 l’album Giant of Jazz, une première relecture de son univers avec ses amis jazzmen d’alors. Cet album sera suivi d’un deuxième, après sa disparition, où Henri Salvador, Clark Terry, Moustache entourés de nombreux jazzmen américains lui rendront hommage.

EUR.

RD 39 – Route de Maureilhan

Capestang 34310 Hérault Occitanie



