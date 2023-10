DU JARDIN DE LA REINE AU JARDIN DES PLANTES rue du Jardin de la Reine Montpellier, 16 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis au jardin des Plantes..

2023-11-16 15:00:00 fin : 2023-11-16 17:00:00. EUR.

rue du Jardin de la Reine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Push open the doors of the confidential spaces of the oldest botanical garden in France, created in 1593 by Richer de Belleval. The visit will lead you in turn to the very secret Queen’s Garden, former garden of Marie de Montpellier, Queen of Aragon, and then to the Jardin des Plantes.

Abra de par en par las puertas de los espacios confidenciales del jardín botánico más antiguo de Francia, creado en 1593 por Richer de Belleval. La visita le llevará a su vez al muy secreto Jardín de la Reina, antiguo jardín de Marie de Montpellier, reina de Aragón, y después al Jardin des Plantes.

Öffnen Sie die Türen zu den vertraulichen Bereichen des ältesten botanischen Gartens Frankreichs, der 1593 von Richer de Belleval angelegt wurde. Der Rundgang führt Sie abwechselnd in den geheimen Jardin de la Reine, den ehemaligen Garten von Maria von Montpellier, Königin von Aragon, und dann in den Jardin des Plantes.

