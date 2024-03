Spectacle musical dès le plus petit âge « Au Creux de l’oreille » par la Compagnie Pic & Colegram Carré d’art Louis-Jeanjean Mèze, jeudi 2 mai 2024.

Spectacle musical dès le plus petit âge « Au Creux de l’oreille » par la Compagnie Pic & Colegram Écoutez et laissez-vous raconter l’histoire de ces voix qui chantent, ces paysages d’ici qui paraissent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent si familières. Jeudi 2 mai, 17h00 Carré d’art Louis-Jeanjean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T17:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:45:00+02:00

Fin : 2024-05-02T17:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:45:00+02:00

Au fil de rencontres sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau, les musiciennes ont récolté un répertoire foisonnant aux langues, origines et histoires très diverses. Entrez, installez-vous et tendez l’oreille… Écoutez et laissez-vous raconter l’histoire de ces voix qui chantent, ces paysages d’ici qui paraissent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent si familières.

Les voix des trois musiciennes se mêlent à celles de chanteurs d’un instant. Le violoncelle, la flûte en sol et la kalimba accompagnent et construisent ce voyage sensible, au creux de l’oreille des tout-petits et des tout-à-fait-grands qui les accompagnent.

Carré d’art Louis-Jeanjean Rue Sadi Carnot, Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=snU0AAAAAADvAA »}]