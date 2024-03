CERCLE DE PAROLE AU FÉMININ Colombières-sur-Orb, vendredi 3 mai 2024.

CERCLE DE PAROLE AU FÉMININ Colombières-sur-Orb Hérault

J’ai le plaisir d’ouvrir et de faciliter ce Cercle de Parole au Féminin Céline SAUGER

Qu’est ce qu’un cercle de parole ?

– un espace sacré et confidentiel de parole et d’écoute.

– un espace d’expérimentation et d’exploration du JE au milieu du NOUS,

– de prise de conscience et de d’affirmation de soi de son EssenceCiel,

– de reliance et de miroir, de cœur à cœur, de mots à mots, entre femmes de tous âges,

– pour se déposer, sortir du mental et de la pression que l’on s’impose parfois dans nos vies de femmes.

Vient découvrir et laisser la magie du cercle opérer, écouter les silences et respirer ensemble entre les mots murmurés, les larmes parfois libérés et les sourires partagés pour déployer nos potentiels de femmes créatrices. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

Chemin du Prioul

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

L’événement CERCLE DE PAROLE AU FÉMININ Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC