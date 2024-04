Session Maisons d’accueil – Centre Sainte Madeleine Vézelay, samedi 13 avril 2024.

Session La session sur Marie-Madeleine au plaisir de Dieu 13 et 14 avril Maisons d’accueil – Centre Sainte Madeleine

4 conférences seront données par Isabelle Renaud Chamska : docteure ès lettres et diplômée en théologie. Elle a été responsable du Comité national d’art sacré, rattaché au service de la pastorale liturgique de la Conférence des Évêques.

L’idée est de découvrir la figure de Marie-Madeleine à travers littérature, peinture, sculpture et musique.

Conférences : samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi.

Il est bien sûr possible de participer aux offices, et de prendre les repas à l’hôtellerie.

Tarif : Hébergement (2 nuits) et nourriture (4 repas, du vendredi soir au dimanche midi inclus + petits-déjeuners) : 110 € par personne

+ 30 € pour la participation aux activités du week-end

[Pour ceux qui ne logent pas à l’hôtellerie, 15 € par repas.]

Renseignements et inscriptions : Secrétariat de l’hôtellerie : hotellerie@basiliquedevezelay.org Tél. : 03 86 33 22 14

Maisons d'accueil – Centre Sainte Madeleine 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay