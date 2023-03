Inner Wheel Art Show Serre du Jardin des plantes Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Inner Wheel Art Show Serre du Jardin des plantes, 24 mars 2023, Orléans. Inner Wheel Art Show 24 – 26 mars Serre du Jardin des plantes Entrée libre SAVE THE DATE ! Rendez-vous à la serre du jardin des plantes d’Orléans, les 24, 25 et 26 mars 2023, pour Inner Wheel Art Show ! 40 artistes exposent pour soutenir l’association Enfants Cancers Santé. + d’infos : https://www.innerwheel-orleans.fr/ Serre du Jardin des plantes Place du Jardin des Plantes, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.innerwheel-orleans.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:00:00+01:00

2023-03-26T10:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

