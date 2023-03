SCÈNES D’ENFANCE – LE CŒUR DU BAOBAB La Pomarède La Pomarède Catégories d’Évènement: Aude

La Pomarède

SCÈNES D’ENFANCE – LE CŒUR DU BAOBAB, 24 mars 2023, La Pomarède La Pomarède. SCÈNES D’ENFANCE – LE CŒUR DU BAOBAB Château de la Pomarède La Pomarède Aude

2023-03-24 – 2023-03-24 La Pomarède

Aude La Pomarède Le Cœur du Baobab – Manolo conteur (81) Durant une escapade dans la brousse africaine, Manolo fait une curieuse rencontre, celle d’un baobab pas comme les autres. Il s’installe à son pied pour profiter de la fraîcheur de son ombre et laisse s’envoler quelques notes de flûte.

Celles-ci virevoltent, planent au-dessus du vieil arbre, chatouillent ses branches et ses feuilles, lui donnent envie de rire.

dernière mise à jour : 2023-03-06

