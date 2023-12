DÉFI WIND Gruissan Catégories d’Évènement: Aude

Gruissan DÉFI WIND Gruissan, 9 mai 2024, Gruissan. Gruissan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-12 Gruissan – Les Chalets, une plage souvent balayée par les vents et où il est de rigueur de se « défier » en faisant trembler les voiles. Des « défieurs » venus des quatre coins de la planète bleue « s’envolent » chaque année pour une course de planches à voile d’environ 40km : le Défi Wind, un marathon des mers, celui que le Cers accompagne et qu’on ne voit nulle part ailleurs ! Le soir, concerts et ambiance DJ. Programme détaillé sur les réseaux sociaux du Defi Wind..

Gruissan – Les Chalets, une plage souvent balayée par les vents et où il est de rigueur de se « défier » en faisant trembler les voiles. Des « défieurs » venus des quatre coins de la planète bleue « s’envolent » chaque année pour une course de planches à voile d’environ 40km : le Défi Wind, un marathon des mers, celui que le Cers accompagne et qu’on ne voit nulle part ailleurs ! Le soir, concerts et ambiance DJ. Programme détaillé sur les réseaux sociaux du Defi Wind. . Gruissan 11430 Aude Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan Détails Catégories d’Évènement: Aude, Gruissan Autres Code postal 11430 Adresse Ville Gruissan Departement Aude Lieu Ville Gruissan Latitude 43.0960692 Longitude 3.1131962 latitude longitude 43.0960692;3.1131962

Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/