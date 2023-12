LE RÊVE ET LA PLAINTE Boulevard Charles de Gaulle Quillan Catégories d’Évènement: Aude

Quillan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07 Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la fameuse révolution, Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine de France, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils reçoivent leurs amis pour deviser tranquillement sur le cours des choses.

Dans une atmosphère de fin de règne bercée dans les eaux douces d’une musique proto-baroque spécialement composée pour l’occasion, Le rêve et la plainte est un conte bavard contemplatif qui s’attache moins à des événements qu’aux récits qui sont faits d’eux et dresse un panorama d’opinions humaines égrainées affectueusement sur la peau du temps qui passe..

Boulevard Charles de Gaulle

Quillan 11500 Aude Occitanie

