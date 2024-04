EN MAI, FÊTE DES PLANTS ! Chalabre, dimanche 5 mai 2024.

Dès 10 h à Chalabre, secteur ancienne gare.

4ème édition de cette fête de printemps ! Producteurs et artisans seront au rendez-vous pour mettre le végétal et notre beau territoire à l’honneur. Conférences, ateliers et balades au programme.

Buvette, restauration et spectacle tout public, nous assureront de passer un agréable moment le long de la Voie Verte.

Il y aura une quarantaine de stands tenus par des producteurs de plantes et artisans divers.

Les temps forts durant la journée :

11h – balade dans un jardin avec petite ferme

15h – conférence sur les arbres par Alain Pontoppidan

17h – spectacle Frédo l’écolo, tout public + des animations sur les stands des exposants tout au long de la journée : distillation de plantes aromatiques, dégustation de vin naturel, etc.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Chalabre 11230 Aude Occitanie

