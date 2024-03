SARCUS SOUND SYSTEM X MOON SQUAD Makeda Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Les rencontres entre équipes marseillaises et parisiennes sont connues pour être électrisantes. On ne s’attend à rien d’autre pour ce match Moon Squad vs. Sarcus Sound System au Makeda, le 29 mars prochain. Sarcus Soundsystem débarque de la capitale les valises remplies de bass et de breaks, avec une charge de techno en soute. De son côté, le Moon Squad sera représenté par Trae Joly qui prépare un accueil bien comme il se le doit, avec un mélange de kurudo, dubstep, grime, funk brésilien et autres UK Funky.

SARCUS SOUND SYSTEM :

Un trio composé de Ubik , Jacky Jeane et OLGA . Piliers du festival éponyme Sarcus, ils en partagent le son, l’énergie et les valeurs inclusives et écologiques. Ils naviguent librement entre une techno profonde et percussive, prenant des virages serrés entre influences UK, électro et Drum’n’Bass. Raveur.e.s, leur liberté d’esprit nous guide sur des sentiers reculés, bordés d’arbres aux vibrations mystiques.

Ils sont aujourd’hui résidents du collectif Everybody Trance à Lyon, et de Lyl Radio, station basée à Lyon, Bruxelles et Paris, connue pour sa programmation aventureuse.

MOON SQUAD :

Moon Squad est un collectif de DJs et d’organisation de soirées créé en 2018 avec la volonté d’organiser des free parties avec une proposition musicale alternative à la Techno. Dancehall, Baile Funk, Hip Hop, Uk Funky, Grime, Neo Perreo, Footwork sont au programme des soirées du collectif. Partie de la planète terre à la recherche de nouvelles aventures nocturnes, le collectif revient de ses voyages sur la lune avec un bagage chargé de rythmes percutants et de basses profondes. Il construit ses soirées autour de ces éléments centraux et mélange Dancehall, Baile Funk, UK Funky, Jersey Club, Footwork ou Jungle pour faire vibrer le vaisseau spatial.

Trae Joly, co-fondateur et organisateur de nombreuses free parties avec le collectif Moon Squad, fondateur de Commune de nuit et porteur du projet Club Coop, défend une vision engagée de la fête. Les lineups autant que la politique tarifaire de sa série de soirées “Trae Joly invite” visent l’accessibilité, la diversité et la liberté.

Lineup :

23h – 1h : Trae Joly (Moon Squad)

1h – 3h30 : Sarcus Sound System

