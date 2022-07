SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne, 9 septembre 2022, Aussonne. SALON AUTO MOTO CLASSIC

Concorde Avenue MEETT Parc des Expositions et Centre de Conventions Aussonne Haute-Garonne MEETT Concorde Avenue

2022-09-09 – 2022-09-11

MEETT Concorde Avenue

Aussonne

Haute-Garonne Aussonne Le Salon Auto Moto Classic Toulouse vous propose :

– L’exposition « Les Belles font leur cinéma »

– L’événement FeeRarissime

– Une vente aux enchères

– L’American Day

– Le programme « Je contrôle, je règle, je préserve »

– Une présentation d’un speedster V12, 100% made in Toulouse

– La Traversée de Toulouse

– Un camp militaire américain reconstitué

– Un simulateur de conduite

– Un voyage dans le temps Trois jours de salon sous le signe du partage et de la convivialité.

Un rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! Pour sa 5ème édition le Salon Auto Moto Classic Toulouse vous accueille au MEETT, un écrin idéal pour sublimer plus de 500 véhicules de collection ! Le Salon Auto Moto Classic Toulouse vous propose :

– L’exposition « Les Belles font leur cinéma »

– L’événement FeeRarissime

– Une vente aux enchères

– L’American Day

– Le programme « Je contrôle, je règle, je préserve »

– Une présentation d’un speedster V12, 100% made in Toulouse

– La Traversée de Toulouse

– Un camp militaire américain reconstitué

– Un simulateur de conduite

– Un voyage dans le temps Trois jours de salon sous le signe du partage et de la convivialité.

Un rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! MEETT Concorde Avenue Aussonne

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Aussonne Parc des Expositions et Centre de Conventions Adresse Aussonne Haute-Garonne MEETT Concorde Avenue Ville Aussonne lieuville MEETT Concorde Avenue Aussonne Departement Haute-Garonne

Aussonne Parc des Expositions et Centre de Conventions Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/

SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne 2022-09-09 was last modified: by SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne Aussonne Parc des Expositions et Centre de Conventions 9 septembre 2022 Concorde Avenue MEETT Parc des Expositions et Centre de Conventions Aussonne Haute-Garonne

Aussonne Haute-Garonne