Atelier et cabaret junior: gratuit Spectacle du soir: 2 / 4 €

Une demi journée consacrée à l’improvisation théâtrale: atelier d’initiation grand public, prestation junior, performance théâtrale. handicap moteur;handicap psychique mi;pi

Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

 16h «Atelier d’initiation à l’improvisation Théâtrale»

La ligue d’improvisation « Impropulsion » vous propose à travers cet atelier de découvrir à travers des jeux et mises en scène l’univers riche de l’improvisation et de vous exercer à créer des belles histoires improvisées. Cette activité gratuite est ouverte à toutes et tous à partir de 10 ans.

 18h «Cabaret d’improvisation junior»

On dit que la valeur n’attend pas le nombre des années. Des élèves des ateliers d’improvisation du centre social des Genêts, du collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq et du groupe junior d’Impropulsion vous le démontreront en proposant un spectacle « cabaret » où seront déclinées plusieurs catégories de jeu et l’interactivité avec le public bien présente. Entrée gratuite. Spectacle ouvert à toutes et tous.

 20h30 «Rencontres inopinées»

En improvisation, on part de rien ou presque rien, un mot, une phrase, un geste, une émotion, un silence même…

Les comédiens sont là, présents sur la scène… Ils attendent… Ca y est, ils se lancent !

S’ensuit une rencontre poétique, onirique, comique, émouvante créée à partir de l’univers de chacun des protagonistes et de leur perception du moment…

C’est à chaque fois le grand saut dans l’inconnu car rien n’est écrit d’avance : une prise de risque sans filet dans ces rencontres inopinées…



