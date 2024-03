La Nuit des musées Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

La Nuit des musées Visitez le Musée en nocturne et de façon originale Samedi 18 mai, 18h00 Musée de Plein Air Gratuit à partir de 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Cette nuit, venez visiter notre Musée et ses nombreuses chaumières avec nos villageois d’antan. Les écogardes seront présents et les chauve-souris n’auront plus aucun secret pour vous. Un instituteur du 19ème siècle vous accueillera dans sa classe et donnera un cours bien spécial sur ces chiroptères…Rendez-vous : de 18h à 22h

Durée : 4h

De 15h à 17h et de 19h30 à 21h : Atelier « École chauve-souris « .

De 20h à 21h : découvrez la vie de la chauve-souris sous la grange

De 21h à 22h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208