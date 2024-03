La fête des tchiots Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, mercredi 8 mai 2024.

La fête des tchiots Un weekend dédié au bonheur des enfants 8 et 9 mai Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au musée : plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T10:00:00+02:00 – 2024-05-08T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T19:00:00+02:00

Émerveillez-vous devant la joie de vos enfants s’amusant sur le carrousel d’antan. Profitez d’un spectacle de marionnettes sur le thème des Jeux Olympiques et participez aux nombreux ateliers dans les jardins du Musée. Deux journées festives à partager en famille…Un programme enchanté pour les enfants et ceux qui veulent retrouver leurs souvenirs d’enfance.

Rendez-vous : ouverture du parc de 10h.

A 11h,15h et 17h : Spectacle de marionnettes « Guignol et les jeux Olympiques ». Durée 20 minutes. Cette prestation plaira aux grands comme aux petits. Installé devant un Castelet aux couleurs d’autrefois, Assistez à la représentation de « Guignol Olympique », un spectacle de 20 mn très dynamique.

De 10h à 18h30 : Profitez du manège datant de 1900 sur les deux jours. Ce manège traditionnel enchantera les petits et les grands visiteurs. Le triporteur Barbe à Papa sera juste à côté !

De 15h à 18h : Ateliers Familiaux. Apprenez à fabriquer des décorations, un tricotin, un mouton en matériaux naturels…

De 10h à 12h et de 13h à 18h : Atelier fabrique ta brioche! avec le boulanger Silvain Dekens. Réalisez votre brioche et récupérez la après sa cuisson !

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez nos villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

De 10h à 12h 13h30 à 18h (en continu) : Jeux de Kermesse avec nos villageois d’antan. Tout public

A 11h,14h et 16h : atelier « À la mare avec les enfants ! » Durée 30 minutes, à partir de 3 ans. Prenez une épuisette et allez à la mare découvrir les insectes et les amphibiens avec l’animateur nature !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208