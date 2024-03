Nuit des Musées 2024 Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées 2024 Des spectacles, des ateliers et des visites guidées pour la Nuit des Musées du parc Asnapio Samedi 18 mai, 18h00 Parc Asnapio Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Comment nous vient l’idée d’une invention ? Le sens de l’observation nous direz-vous. L’envie de voir le monde comme il pourrait être et pas seulement comme il est. Comment penser autrement les choses ?

La Cie du Créac’h et le Ministère des inventions vous invitent à la découverte de quelques inventeurs et inventions qui ont transgressé le cours des choses, bousculé l’ordre établi pour apporter leur « grain de sel » à l’humanité…

Spectacles à 18h30 et 19h45. A partir de 8 ans.

L’occasion également de visiter les bâtiments du parc ( visites guidées à 18h15 et 19h15) et de participer à quelques-uns de nos ateliers les plus populaires.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}] Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d’après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d’offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

asnapio villeneuved’ascq

Alexandre Dinaut