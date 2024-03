On joue en Flandres Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 11 mai 2024.

On joue en Flandres Un weekend dédié aux jeux et patrimoine du Nord 11 et 12 mai Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T10:00:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T10:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Revivez les jeux traditionnel du Nord et découvrez l’histoire de ces jeux flamands du 19ème siècle. Tous leurs secrets seront délivrés par nos villageois en tenue d’époque.

Rendez-vous : à 10h, en continu

Tout au long du samedi et dimanche :

De 10h à 18h00 : Découvrez les jeux flamands d’extérieurs et d’estaminet. Ce weekend amusement sera animé par nos villageois du 19ème siècle.

De 15h à 17 h le samedi et de 15h à 18h le dimanche : Ateliers familiaux sur la thématique du jeu et repartez avec votre création !

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez nos villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

De 14h à 18h : Retrouvez la Compagnie les GentilsHommes de la brette en reconstitution du 16ème siècle en entrainement d’escrime !

A 15h le dimanche : Visites guidées du musée avec nos villageois en costumes d’époque.

Samedi uniquement : De 11h à 12h et de 14h à 18h : Visite des trois niveaux du moulin de Vaudricourt avec nos meuniers !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208